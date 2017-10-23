Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:05 am | Чикаго 4:05 am | Сан-Франциско 2:05 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесЮэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака


Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Фото: AmericaRU.com
Известный актер Юэн МакГрегор (Ewan McGregor) расходится с женой после 22 лет брака, у пары есть 4 детей. Звезду застали за поцелуем с коллегой по «Фарго» Мэри Элизабет Уинстед.

После 22 лет брака актер Юэн МакГрегор и его жена Ева Мавракис решили разойтись. Источник из близких семьи сообщает, что пара разъехалась еще в мае. Это стало известно после того, как МакГрегора видели целующимся с молодой актрисой Мэри Элизабет Уинстед в модном лондонском ресторане. Она играет возлюбленную МакГрегора в сериале «Фарго» - похоже, их роман перешел с площадки в жизнь. Из ресторана актеры выехали вместе на мотоцикле МакГрегора.

У 51-летней Мавракис и 46-летнего МакГрегора четверо детей – 21-летняя Клара, 16-летний Джемнан, 15-летней Эстер и 6-летняя Анук.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118573
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE) Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE)
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19370 COLLINS AV # 723 Квартира в Санни Айлс Бич, 19370 COLLINS AV # 723
Раздел: Квартиры - продам
квартира в прекрасном жилом комплексе квартира в прекрасном жилом комплексе
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в США Ищу работу в США
Раздел: Электротовары
Продам Холодильник "Elektrolux"" Продам Холодильник "Elektrolux""
Раздел: Квартиры - сдам
Майами апартаменты Майами апартаменты
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus