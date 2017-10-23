Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака

Фото: AmericaRU.com
После 22 лет брака актер Юэн МакГрегор и его жена Ева Мавракис решили разойтись. Источник из близких семьи сообщает, что пара разъехалась еще в мае. Это стало известно после того, как МакГрегора видели целующимся с молодой актрисой Мэри Элизабет Уинстед в модном лондонском ресторане. Она играет возлюбленную МакГрегора в сериале «Фарго» - похоже, их роман перешел с площадки в жизнь. Из ресторана актеры выехали вместе на мотоцикле МакГрегора.
У 51-летней Мавракис и 46-летнего МакГрегора четверо детей – 21-летняя Клара, 16-летний Джемнан, 15-летней Эстер и 6-летняя Анук.
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