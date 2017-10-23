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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесДэвид Леттерман получил премию Марка Твена за юмор
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Дэвид Леттерман получил премию Марка Твена за юмор


Дэвид Леттерман получил премию Марка Твена за юмор
Фото: AmericaRU.com
Дэвид Леттерман (David Letterman ) получил награду шимени Марка Тевна за вклад в американский юмор в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди, где достоялась 20-я ежегодная церемония награждения.

Дэвид Леттерман, чье ночное ток-шоу является самым долгоиграющим на телевидении, получил премию Марка Твена за американский юмор. «У Дейва всегда был комедийный инстинкт, - сказал Стив Мартин, один из нескольких самых известных комедиантов. Например, лучшее время, чем сейчас, не выберешь, чтобы выглядеть как генерал войны в Конфедерации?» Это высказывание связано с тем, что Леттерман отпустил бороду и стал похож на южных военачальников.

70-летний Леттерман родился и вырос в Индианаполисе. Он учился в университете Балл, где работал диджеем в колледже радиостанции. Позже Леттерман получил работу в качестве метеоролога для WLWI в Индианаполисе, но уехал в Лос-Анджелес в 1975 году. Там он привлек внимание комика Джимми Уокера, который нанял Леттермана писать для него шутки. С 1982 года ведет свое ночное ток-шоу.
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