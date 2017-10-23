Найдено тело 3-летней девочки, которая пропала, когда ее оставили на ночь в качестве наказания

Фото: AmericaRU.com
Полиция Техаса нашла тело маленького ребенка после двух недель поисков пропавшей девочки. Тело было найдено около 11 утра в воскресенье утром в водопропускной трубе под дорогой. Об этом журналистам сообщил представитель полицейского отдела Кевин Перлих. «Скорее всего, это Шерин Мэтьюз, и ее родители были уведомлены о находке. Причина смерти еще не определена», - заявил Перлих.
В ходе продолжающегося поиска участвовали все правоохранительные органы, в том числе ФБР, службу маршалов США и Национальный центр для пропавших без вести детей.
Отец Шерин Уэсли Мэтьюз признался полиции, что он оставил свою дочь около 3 часов утра 7 октября, в качестве наказания «за то, что она не стала пить свое молоко». Он приказал ей стоять около дерева примерно в 100 футах от дома. Через 15 минут он вышел проверить девочки, а она к тому моменту уже исчезла. Уэсли Мэтьюз не связывался с полицией в течение пяти часов. Позже этим вечером Мэтьюз был арестован.
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