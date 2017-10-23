Найдено тело 3-летней девочки, которая пропала, когда ее оставили на ночь в качестве наказания

23 октября 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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Тело маленького ребенка обнаружено во время поиска пропавшей 3-летней девочки Шерин Мэтьюз (Sherin Mathews) из Ричардсона, штат Техас, которую отец оставил на улице в наказание за то, что она отказалась пить молоко. Согласно предварительному анализу, тело принадлежит Шерин.Полиция Техаса нашла тело маленького ребенка после двух недель поисков пропавшей девочки. Тело было найдено около 11 утра в воскресенье утром в водопропускной трубе под дорогой. Об этом журналистам сообщил представитель полицейского отдела Кевин Перлих. «Скорее всего, это Шерин Мэтьюз, и ее родители были уведомлены о находке. Причина смерти еще не определена», - заявил Перлих.В ходе продолжающегося поиска участвовали все правоохранительные органы, в том числе ФБР, службу маршалов США и Национальный центр для пропавших без вести детей.Отец Шерин Уэсли Мэтьюз признался полиции, что он оставил свою дочь около 3 часов утра 7 октября, в качестве наказания «за то, что она не стала пить свое молоко». Он приказал ей стоять около дерева примерно в 100 футах от дома. Через 15 минут он вышел проверить девочки, а она к тому моменту уже исчезла. Уэсли Мэтьюз не связывался с полицией в течение пяти часов. Позже этим вечером Мэтьюз был арестован.