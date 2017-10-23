ВВС США готовят бомбардировщики B-52 в режим тревоги 24 часа

Фото: AmericaRU.com
Военно-воздушные силы США готовятся разместить свой флот атомных бомбардировщиков B-52 с 24-часовым оповещением в первый раз с 1991 года. Генерал Дэвид Голдфейн (David Goldfein) заявил, что пока никаких конкретных действий не запланировано, но «нужно смотреть на глобальную ситуацию реально».
Голдфейн отметил, что в мире, где «есть люди, которые открыто говорят об использовании ядерного оружия», важно оставаться наготове и думать о новых способах противодействия.
«Это уже не биполярный мир, где это только мы и Советский Союз. У нас есть другие игроки, обладающие ядерным потенциалом. Никогда не было более важно убедиться, что мы правильно выполним эту миссию», - добавил Голдфейн.
Военно-воздушная база Барксдейл в Луизиане, где находится второе крыло бомбардировщиков и пункт контроля военно-воздушными силами США, приведена в боевую готовность.
24-часовой статус тревоги для B-52 отменен в 1991 году, в последние дни холодной войны. B-52, который может летать со сверхзвуковой скоростью, обладает способностью выпускать различные виды оружия, включая кассетные бомбы, гравитационные бомбы и высокоточные управляемые ракеты, а также ядерные бомбы.
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