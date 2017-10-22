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Главная страница → Раздел: ЭкономикаПисьмо с Титаника продано на аукционе по цене мирового рекорда
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Письмо с «Титаника» продано на аукционе по цене мирового рекорда


Письмо с Титаника продано на аукционе по цене мирового рекорда
Фото: AmericaRU.com
Письмо американского бизнесмена Оскара Хольверсона (Oscar Holverson) его матери, одно из последних известных писем, написанных на «Титанике», было продано на аукционе по рекордной стоимости – за 126 тысяч фунтов стерлингов (около 140 тысяч долларов).

Хольверсон написал его 13 апреля 1912 года - за день до того, как корабль утонул. Это единственное известное письмо, озаглавленное «Титаник», должно было уйти в Атлантику, и сохранилось. Потрепанный морской водой документ был продан британскому покупателю, чья заявка на аукцион в Уилтшире была получена по телефону.

Аукционист Эндрю Олдридж описал анонимного клиента как того, «кто собирает знаковые предметы из истории».
Мистер Хольверсон, успешный продавец, написал письмо своей матери во время путешествия на «Титанике» со своей женой Мэри. Пара села на роковое судно в Саутгемптоне и планировала вернуться в свой дом в Нью-Йорке. Оскар Хольверсон был успешным американским бізнесменом.В письмо он явно выражал страх окружением на «Титанике», поскольку написал: «Корабль настолько гигантский по раз мерам, что приспособлен, как роскошная гости ница. Если все пойдет хорошо, мы прибудем в Нью-Йорк в среду».

Когда «Титаник» затонул, Оскар Хольверсон погиб среди 1500 других пассажиров. Мэри Хольверсон была спасена. Тело ее мужа достали позднее из моря, и в кармане было найдено письмо. Письмо, в конце концов, отправили его матери. Это было единственное бортовое письмо, написанное жертвой, которое было доставлено получателю без почтовых отправлений.

Хольверсон был похоронен на кладбище Вудлаун в Нью-Йорке.
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