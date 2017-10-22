Илон Маск начинает рыть тоннели под вакуумную железную дорогу в Мэриленде

22 октября 2017 года, 13:40

Фото: AmericaRU.com

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Илон Маск (Elon Musk) получил разрешение на рытье подземных тоннелей для сверхскоростной железной дороги hyperloop в Массачусетсе. Согласно планам бизнесмена, это позволит перевозить людей из Вашингтона в Нью-Йорк за 29 минут.Власти в Мэриленде предоставили Илону Маску разрешение рыть тоннели для высокоскоростной подземной транзитной системы длиной более 12 километров. Штат дает ему «условное разрешение» на работу The Boring Co. Для рытья тоннелей на отрезке Балтимор-Вашингтон-Парквей, между городской линией Балтимора и Мэрилендом 175 в Ганновере.Это будет первая часть подземной системы, в конечном итоге она станет широкой сетью перевозки людей из Вашингтона в Нью-Йорк, с остановками в Балтиморе и Филадельфии менее, чем за полчаса. В будущем штат может выделить часть средств на проект, заявил губернатор Массачусетса Ларри Хоган.