Кит Харингтон признался, что сценарий последнего сезона «Игры престолов» заставил его плакать

22 октября 2017 года, 13:05

Фото: AmericaRU.com

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Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Игра престолов» Кит Харингтон (Kit Harington) признался, что прочтение сценария финального сезона довело его до слез.Выступая в «The One Show» в пятницу вечером, актер отметил, что эмоционально относится к съемкам в восьмого сезона. Кит, который играет Джона Сноу, короля Севера, сказал, что закончил читать сценарий на прошлой неделе в Белфасте. По этому поводу он даже пошутил, что «теперь знает все». «Но я плакал в конце», - признался актер.Правда, он поспешил сказать, что «это были, скорее, слезы сентиментальности», чтобы его не мучили вопросами о сюжете финала, поскольку он не может разглашать деталей. «Вы должны помнить, что за восемь лет никто не заботился об этом больше, чем мы, - сказал Кит Харитгтон.Однако Кит также признался, что он благодарен за то, что шоу HBO подходит к концу. Он сказал, что уход из шоу будет «освобождением», поскольку он в настоящее время не может работать над другими проектами из-за съемок. «Я бы не хотел, чтобы это продолжалось дольше. У меня есть другие идеи, которые я хотел бы реализовать», - сказал актер.