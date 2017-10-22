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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесКит Харингтон признался, что сценарий последнего сезона Игры престолов заставил его плакать
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Кит Харингтон признался, что сценарий последнего сезона «Игры престолов» заставил его плакать


Кит Харингтон признался, что сценарий последнего сезона Игры престолов заставил его плакать
Фото: AmericaRU.com
Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Игра престолов» Кит Харингтон (Kit Harington) признался, что прочтение сценария финального сезона довело его до слез.

Выступая в «The One Show» в пятницу вечером, актер отметил, что эмоционально относится к съемкам в восьмого сезона. Кит, который играет Джона Сноу, короля Севера, сказал, что закончил читать сценарий на прошлой неделе в Белфасте. По этому поводу он даже пошутил, что «теперь знает все». «Но я плакал в конце», - признался актер.

Правда, он поспешил сказать, что «это были, скорее, слезы сентиментальности», чтобы его не мучили вопросами о сюжете финала, поскольку он не может разглашать деталей. «Вы должны помнить, что за восемь лет никто не заботился об этом больше, чем мы, - сказал Кит Харитгтон.

Однако Кит также признался, что он благодарен за то, что шоу HBO подходит к концу. Он сказал, что уход из шоу будет «освобождением», поскольку он в настоящее время не может работать над другими проектами из-за съемок. «Я бы не хотел, чтобы это продолжалось дольше. У меня есть другие идеи, которые я хотел бы реализовать», - сказал актер.
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