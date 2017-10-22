Торнадо ударило в казино Оклахомы, в котором Beach Boys играли концерт

22 октября 2017 года, 12:45

Фото: AmericaRU.com

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Сильные ветры и ливни обрушились на часть штата Оклахома. При этом торнадо сорвать часть крыши с казино Riverwind в Нормане, где популярная группа Beach Boys выступала с концертом, на котором присутствовала губернатор штата Мэри Фоллин (Mary Fallin).Во время шоу охрана приняла решение эвакуировать губернатора, поскольку здание получило два удара. Фоллин сказала, что оценила серьезность ущерба, только когда покидала зал казино. «Я посмотрел в сторону балкона, и огромный поток дождя прошел через крышу, - отметила она.Всех гостей и работников казино срочно вывели, поскольку была опасность того, что вся крыша здания рухнет. Соседний отель также был поврежден смерчем.Келли Каин, пресс-секретарь Департамента по чрезвычайным ситуациям штата Оклахома, сказала, что в субботу вечером в Каддо, Команче и Макклейне были зарегистрированы три торнадо, но сообщений о травмах и смертельных случаях нет. Также в штате сбиты несколько линий электропередачи и рухнули деревья.