Торнадо ударило в казино Оклахомы, в котором Beach Boys играли концерт

Фото: AmericaRU.com
Во время шоу охрана приняла решение эвакуировать губернатора, поскольку здание получило два удара. Фоллин сказала, что оценила серьезность ущерба, только когда покидала зал казино. «Я посмотрел в сторону балкона, и огромный поток дождя прошел через крышу, - отметила она.
Всех гостей и работников казино срочно вывели, поскольку была опасность того, что вся крыша здания рухнет. Соседний отель также был поврежден смерчем.
Келли Каин, пресс-секретарь Департамента по чрезвычайным ситуациям штата Оклахома, сказала, что в субботу вечером в Каддо, Команче и Макклейне были зарегистрированы три торнадо, но сообщений о травмах и смертельных случаях нет. Также в штате сбиты несколько линий электропередачи и рухнули деревья.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Пропавшие молодые люди из Калифорнии найдены мертвыми →
- Нательные камеры не влияют на поведение сотрудников полиции →
- Женщина-трансгендер обвиняется в изнасиловании маленькой девочки →
- Искали порно, а нашли целый арсенал: полиция Флориды удачно провела обыск →
- Во время казни приговоренный показал средние пальцы →
- Из ЦРУ уволили собаку из-за нежелания работать →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118559
http://www.americaru.com/news/118559