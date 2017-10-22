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Главная страница → Раздел: События/СкандалыТорнадо ударило в казино Оклахомы, в котором Beach Boys играли концерт
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Торнадо ударило в казино Оклахомы, в котором Beach Boys играли концерт


Торнадо ударило в казино Оклахомы, в котором Beach Boys играли концерт
Фото: AmericaRU.com
Сильные ветры и ливни обрушились на часть штата Оклахома. При этом торнадо сорвать часть крыши с казино Riverwind в Нормане, где популярная группа Beach Boys выступала с концертом, на котором присутствовала губернатор штата Мэри Фоллин (Mary Fallin).

Во время шоу охрана приняла решение эвакуировать губернатора, поскольку здание получило два удара. Фоллин сказала, что оценила серьезность ущерба, только когда покидала зал казино. «Я посмотрел в сторону балкона, и огромный поток дождя прошел через крышу, - отметила она.
Всех гостей и работников казино срочно вывели, поскольку была опасность того, что вся крыша здания рухнет. Соседний отель также был поврежден смерчем.

Келли Каин, пресс-секретарь Департамента по чрезвычайным ситуациям штата Оклахома, сказала, что в субботу вечером в Каддо, Команче и Макклейне были зарегистрированы три торнадо, но сообщений о травмах и смертельных случаях нет. Также в штате сбиты несколько линий электропередачи и рухнули деревья.
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