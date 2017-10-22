Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:03 am | Чикаго 4:03 am | Сан-Франциско 2:03 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаДональд Трамп становится худшим Президентом США всех времен
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Дональд Трамп становится худшим Президентом США всех времен


Дональд Трамп становится худшим Президентом США всех времен
Фото: AmericaRU.com
Недовольство по поводу политики нынешнего главы Соединенных Штатов среди граждан продолжает расти. Сейчас большинство американцев считают, что Дональд Трамп (Donald Trump) станет худшим Президентом в истории страны.

Это не просто законодатели и знаменитости, использующие свой статус как возможность говорить о Трампе. Недавно опубликованный опрос Marist показал, что более 40% опрошенных людей заявили, что Трамп в конечном итоге запомнится как один из худших президентов США (последнее место в настоящее время Джеймсом Бьюкененом, однако Трамп только начал свой срок).

Словарь городского сленга уже ввел статью, в которой при поиске «Дональд Трамп» выдается ответ «худший президент Америки». Также в социальных сетях активно, словно вирус, распространяется тема: «Трамп худший». В частности, актер Крис Эванс, исполнитель роли Капитана Америка, написал в Твиттере: «Трамп сошел с ума. Он не в себе. Он – яд. Он наверняка станет худшим Президентом в американской истории».
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118557
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD # Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD #
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Животные
экзотические саванны f1 и сервала котята доступные экзотические саванны f1 и сервала котята доступные
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Услуги
Клининговые услуги Клининговые услуги
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus