Дональд Трамп становится худшим Президентом США всех времен

22 октября 2017 года, 12:20

Фото: AmericaRU.com

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Недовольство по поводу политики нынешнего главы Соединенных Штатов среди граждан продолжает расти. Сейчас большинство американцев считают, что Дональд Трамп (Donald Trump) станет худшим Президентом в истории страны.Это не просто законодатели и знаменитости, использующие свой статус как возможность говорить о Трампе. Недавно опубликованный опрос Marist показал, что более 40% опрошенных людей заявили, что Трамп в конечном итоге запомнится как один из худших президентов США (последнее место в настоящее время Джеймсом Бьюкененом, однако Трамп только начал свой срок).Словарь городского сленга уже ввел статью, в которой при поиске «Дональд Трамп» выдается ответ «худший президент Америки». Также в социальных сетях активно, словно вирус, распространяется тема: «Трамп худший». В частности, актер Крис Эванс, исполнитель роли Капитана Америка, написал в Твиттере: «Трамп сошел с ума. Он не в себе. Он – яд. Он наверняка станет худшим Президентом в американской истории».