Если бы у дельфинов были пальцы, они бы захватили мир

21 октября 2017 года, 16:42

Фото: AmericaRU.com

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Ученым давно уже известно, что структура дельфиньи сообществ также сложна, как и наша. Им просто не хватает пальцев. Новое исследование, опубликованное в журнале «Nature Ecology & Evolution» связывает сложность культуры и поведения китообразных с размерами их мозга.Исследование является первым в своем роде, нацеленное на то, чтобы собрать объемный набор данных о размерах мозга и социальном поведении дельфинов, китов и морских свиней. Команда ученых собрала информацию о 90 различных видов, и нашла неопровержимые доказательств того, что у китообразных имеются сложные социальные поведенческие черты, имманентные человеческой культуре поведения. Ученые доказали, что социальные и культурные особенности связаны с размерами мозга.Длинный список поведенческих сходств включает в себя множество черт, которыми обладают люди и другие приматы:• сложные отношения сообщества - совместная работа для взаимной выгоды• социальная передача охотничьих навыков - обучение методам охоты и использования инструментов• совместная охота• сложные вокализации, в том числе региональныегрупповые диалекты - «разговор» друг с другом• вокальная мимика и «сигнальные свистки», уникальные для индивидуумов, с использованием распознавания «имен»• межвидовое сотрудничество с людьми и другими видами - работа с разными видами• уход за молодыми особями, которые не являются их собственными• социальные игры