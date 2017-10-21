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Главная страница → Раздел: ПрогрессЕсли бы у дельфинов были пальцы, они бы захватили мир
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Если бы у дельфинов были пальцы, они бы захватили мир


Если бы у дельфинов были пальцы, они бы захватили мир
Фото: AmericaRU.com
Ученым давно уже известно, что структура дельфиньи сообществ также сложна, как и наша. Им просто не хватает пальцев. Новое исследование, опубликованное в журнале «Nature Ecology & Evolution» связывает сложность культуры и поведения китообразных с размерами их мозга.

Исследование является первым в своем роде, нацеленное на то, чтобы собрать объемный набор данных о размерах мозга и социальном поведении дельфинов, китов и морских свиней. Команда ученых собрала информацию о 90 различных видов, и нашла неопровержимые доказательств того, что у китообразных имеются сложные социальные поведенческие черты, имманентные человеческой культуре поведения. Ученые доказали, что социальные и культурные особенности связаны с размерами мозга.

Длинный список поведенческих сходств включает в себя множество черт, которыми обладают люди и другие приматы:

• сложные отношения сообщества - совместная работа для взаимной выгоды

• социальная передача охотничьих навыков - обучение методам охоты и использования инструментов

• совместная охота

• сложные вокализации, в том числе региональные
групповые диалекты - «разговор» друг с другом

• вокальная мимика и «сигнальные свистки», уникальные для индивидуумов, с использованием распознавания «имен»

• межвидовое сотрудничество с людьми и другими видами - работа с разными видами

• уход за молодыми особями, которые не являются их собственными

• социальные игры
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