Если бы у дельфинов были пальцы, они бы захватили мир

Фото: AmericaRU.com
Исследование является первым в своем роде, нацеленное на то, чтобы собрать объемный набор данных о размерах мозга и социальном поведении дельфинов, китов и морских свиней. Команда ученых собрала информацию о 90 различных видов, и нашла неопровержимые доказательств того, что у китообразных имеются сложные социальные поведенческие черты, имманентные человеческой культуре поведения. Ученые доказали, что социальные и культурные особенности связаны с размерами мозга.
Длинный список поведенческих сходств включает в себя множество черт, которыми обладают люди и другие приматы:
• сложные отношения сообщества - совместная работа для взаимной выгоды
• социальная передача охотничьих навыков - обучение методам охоты и использования инструментов
• совместная охота
• сложные вокализации, в том числе региональные
групповые диалекты - «разговор» друг с другом
• вокальная мимика и «сигнальные свистки», уникальные для индивидуумов, с использованием распознавания «имен»
• межвидовое сотрудничество с людьми и другими видами - работа с разными видами
• уход за молодыми особями, которые не являются их собственными
• социальные игры
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