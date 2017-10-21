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В Канаде найден восьминогий монстр


В Канаде найден восьминогий монстр
Фото: AmericaRU.com
В Канаде найден странный монстр, которого назвали «плоским» из-за плоского выступа в головной части. У него восемь волосатых лап, пушистая антенна, один глаз и странные гениталии. Монстром его назвали из-за того, что существо относится к семейству монстрилоидов.

Monstrillopsis Planifrons, так назвали монстра, достигает аж целых два миллиметра. Да, это еще и очень маленький монстр.

Образцы этого монстра нелегко отыскать из-за малых размеров в стадии личинки, а потом эти существа паразитируют внутри различных моллюсков.

Аспирант из университета Манитобы Ауреллия Делофорг (Aurelie Delaforge) жила в арктическом лагере, в котором собирала материалы для своей диссертации на тему жизни планктона подо льдом. Совершенно случайно она взяла образцы океанской воды в тот период, когда эти существа выходят из стадии личинок. Дальнейшие исследования показали, что существо попало в воды не случайно, эти монстры обитают подо льдами севера Канады.

Делофорг отправила образец в Мексику, где он был препарирован и изучен ведущим мировым специалистом по идентификации монстров. Эдуардо Саурес-Моралес (Eduardo Suárez-Morales) подтвердил, что у Канады есть свой настоящий монстр.

Находка важна еще и потому, что изучение Monstrillopsis Planifrons проливает свет на жизненные циклы живых существ в арктических условиях.
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