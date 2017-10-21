Пропавшие молодые люди из Калифорнии найдены мертвыми

Фото: AmericaRU.com
По словам следователей, 22-летний Джозеф Орбессо (Joseph Orbeso) убил свою подругу 20-летнюю Рейчел Нгуен (Rachel Nguyen), а затем застрелился сам.
О пропаже Орбезо и Нгуен было объявлено 28 июля, после сообщения владельца отеля в долине Моронго, который рассказал сотрудникам шерифа, что пара с утра отправилась в парк. К поискам привлекли более 250 участников, используя собак, конную полицию и вертолеты. К августу пришлось прекратить поисково-спасательную операцию.
По словам детективов, найденные молодые люди обнимали друг друга. Криминалисты предположили, что Орбезо выстрелил в Нгуен, а потом застрелился. Однако для точного восстановления событий потребуются дополнительные экспертизы.
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