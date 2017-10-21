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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПропавшие молодые люди из Калифорнии найдены мертвыми
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Пропавшие молодые люди из Калифорнии найдены мертвыми


Пропавшие молодые люди из Калифорнии найдены мертвыми
Фото: AmericaRU.com
Молодые люди, которые пропали в Национальном парке «Дерево Джошуа» три месяца назад, найдены погибшими в результате убийства-самоубийства (совмещение убийства и самоубийства, когда лицо убивает одного или несколько человек, после чего кончает жизнь самоубийством), сообщили власти в пятницу.

По словам следователей, 22-летний Джозеф Орбессо (Joseph Orbeso) убил свою подругу 20-летнюю Рейчел Нгуен (Rachel Nguyen), а затем застрелился сам.

О пропаже Орбезо и Нгуен было объявлено 28 июля, после сообщения владельца отеля в долине Моронго, который рассказал сотрудникам шерифа, что пара с утра отправилась в парк. К поискам привлекли более 250 участников, используя собак, конную полицию и вертолеты. К августу пришлось прекратить поисково-спасательную операцию.

По словам детективов, найденные молодые люди обнимали друг друга. Криминалисты предположили, что Орбезо выстрелил в Нгуен, а потом застрелился. Однако для точного восстановления событий потребуются дополнительные экспертизы.

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