Пропавшие молодые люди из Калифорнии найдены мертвыми

21 октября 2017 года, 15:38

Фото: AmericaRU.com

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Молодые люди, которые пропали в Национальном парке «Дерево Джошуа» три месяца назад, найдены погибшими в результате убийства-самоубийства (совмещение убийства и самоубийства, когда лицо убивает одного или несколько человек, после чего кончает жизнь самоубийством), сообщили власти в пятницу.По словам следователей, 22-летний Джозеф Орбессо (Joseph Orbeso) убил свою подругу 20-летнюю Рейчел Нгуен (Rachel Nguyen), а затем застрелился сам.О пропаже Орбезо и Нгуен было объявлено 28 июля, после сообщения владельца отеля в долине Моронго, который рассказал сотрудникам шерифа, что пара с утра отправилась в парк. К поискам привлекли более 250 участников, используя собак, конную полицию и вертолеты. К августу пришлось прекратить поисково-спасательную операцию.По словам детективов, найденные молодые люди обнимали друг друга. Криминалисты предположили, что Орбезо выстрелил в Нгуен, а потом застрелился. Однако для точного восстановления событий потребуются дополнительные экспертизы.