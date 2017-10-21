Нательные камеры не влияют на поведение сотрудников полиции

21 октября 2017 года, 15:05

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/118549

После серии громких полицейских расстрелов, сотрудников правоохранительных органов обязали носить видеокамеры, надеясь, что это поможет устранить превышение служебных полномочий. Однако тщательное исследование показало, что камеры практически не влияют на поведение полицейских.Исследование, которое длилось восемнадцать месяцев с участием двух тысяч полицейских в Вашингтоне, показало, что сотрудники полиции с камерами превышали полномочия так же, как те, у которых камер не было. Жалобы от граждан также поступали в одинаковом количестве.Сторонники нательных камер, среди которых полицейские, законодатели и граждане из районов с высоким уровнем преступности, считают, что камеры оказывают «цивилизационный эффект» на сотрудников полиции и гражданских лиц, которые сталкиваются с полицией. После стрельбы со смертельным исходом, когда в 2014 году Майкл Браун (Michael Brown) застрелил невооружённого афроамериканца в Фергюсоне, штат Массачусетс, призывы к использованию камер были весьма распространены.По данным опроса за 2015 год, 95 процентов крупнейших полицейских департаментов сообщили, что пользуются нательными камерами, а если нет, то обязательно будут их использовать в ближайшее время. Правительство выделило полицейским управлениям более сорока миллионов долларов, и еще больше было потрачено региональными органами власти.«Результаты исследования ставят под сомнение использование нательных камер, учитывая их высокую стоимость», - заявил Харлан Йю (Harlan Yu), сотрудник некоммерческой консалтинговой компании «Upturn», которая изучает влияние технологий на социум.