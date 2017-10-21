Нательные камеры не влияют на поведение сотрудников полиции

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Исследование, которое длилось восемнадцать месяцев с участием двух тысяч полицейских в Вашингтоне, показало, что сотрудники полиции с камерами превышали полномочия так же, как те, у которых камер не было. Жалобы от граждан также поступали в одинаковом количестве.
Сторонники нательных камер, среди которых полицейские, законодатели и граждане из районов с высоким уровнем преступности, считают, что камеры оказывают «цивилизационный эффект» на сотрудников полиции и гражданских лиц, которые сталкиваются с полицией. После стрельбы со смертельным исходом, когда в 2014 году Майкл Браун (Michael Brown) застрелил невооружённого афроамериканца в Фергюсоне, штат Массачусетс, призывы к использованию камер были весьма распространены.
По данным опроса за 2015 год, 95 процентов крупнейших полицейских департаментов сообщили, что пользуются нательными камерами, а если нет, то обязательно будут их использовать в ближайшее время. Правительство выделило полицейским управлениям более сорока миллионов долларов, и еще больше было потрачено региональными органами власти.
«Результаты исследования ставят под сомнение использование нательных камер, учитывая их высокую стоимость», - заявил Харлан Йю (Harlan Yu), сотрудник некоммерческой консалтинговой компании «Upturn», которая изучает влияние технологий на социум.
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