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Испания готова взять Каталонию под полный контроль


Испания готова взять Каталонию под полный контроль
Фото: AmericaRU.com
Кабинет министров Испании собрался в субботу за закрытыми дверями в Мадриде, чтобы определить каким образом взять под контроль Каталонию, в которой царят сепаратисты, желающие выйти из Испании.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой (Mariano Rajoy) сказал, что готов пойти на беспрецедентный шаг и воспользоваться статьей 155 испанской Конституции, принятой в 1978 году. Статья позволяет полностью захватить регион.

Сепаратисты Каталонии организовали стихийный референдум, признанный Мадридом незаконным. За выход из Испании проголосовало два миллиона человек. После провозглашения независимости, лидеры Каталонии приостановили свои действия, заявив, что готовы начать переговоры с правительством Испании. Их призыв к Европе стать посредником в переговоров остался без ответа.

В пятницу вечером в Брюсселе премьер-министр Испании заявил, что «вынужден действовать решительно», чтобы сохранить целостность государства.

«В нынешней Европе неприемлемо, чтобы существовала страна, где царит беззаконие», - сказал Рахой.

Каталония, регион со своим уникальным языком и культурой давно уже пользуется значительной автономией, имея свою медицину, образование и региональную полицию.

Правительство Испании намерено взять под контроль каталонскую полицию и общественное телевидение, а также распустить областной парламент и возглавить местное министерство финансов.

Во время референдума 1 октября сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии действовали жестоко, в некоторых случаях избивали избирателей резиновыми дубинками и вытаскивали людей из кабинок для голосования.
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