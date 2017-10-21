Двое диких кабанов терроризировали немецкий город

21 октября 2017 года, 14:07

Фото: AmericaRU.com

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Два диких кабанов ворвались в немецкий город Хайде и ранили как минимум четырех человек, вызвав панику и замешательство в торговом центре.Власти призвали жителей города не выходить на улицу, пока угроза не будет устранена.«Один из этих кабанов, который весил килограмм 50 забежал в сберегательный банк и оставался там, - сказала пресс-секретарь полиции Мерле Нойфельд (Merle Neufeld). – Две полицейские машины заблокировали ему выход до прихода охотника, который застрелил животное».Второй кабан догадался убежать в лес.Свидетельница происшествия, Бенита Менгель (Benita Mengel), призналась, что у нее «сердце ушло в пятки» от увиденного.«Эти кабаны вовсе не такие прикольные как казалось», - сказала она.Известно, что кабаны ранили в ногу менеджера банка, а другому жителю города откусили палец.Стоит помнить, что кабаны это не просто лесные свиньи, а одни из самых опасных животных дикой природы.Хайде находится в 100 км к северо-западу от Гамбурга, недалеко от побережья Северного моря Германии и границы с Данией.