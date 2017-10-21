Психиатр заявил, что психические заболевания, как любые хронические болезни, поддаются лечению

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Ласебикан, который работает в Медицинском колледже при Университете Ибадана, сообщил, что «психическое заболевание - это проблема здоровья, которая существенно влияет на то, как человек чувствует, думает, ведет себя и взаимодействует с другими людьми».
«Важно, чтобы люди знали, что психическое заболевание подобно любым другим хроническим заболеваниям, таким как диабет и гипертония. Как и другие неинфекционные болезни, психическое заболевание можно успешно лечить. Люди с психическими заболеваниями могут полностью восстановиться без других проблем на всю оставшуюся жизнь. Хотя более тяжелые случаи могут потребовать более длительного лечения», - отметил доктор.
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