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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеПсихиатр заявил, что психические заболевания, как любые хронические болезни, поддаются лечению
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Психиатр заявил, что психические заболевания, как любые хронические болезни, поддаются лечению


Психиатр заявил, что психические заболевания, как любые хронические болезни, поддаются лечению
Фото: AmericaRU.com
Психиатр Виктор Ласебикан (Victor Lasebikan) заявил, что психические заболевания, как любое хроническое заболевание, поддаются лечению.

Ласебикан, который работает в Медицинском колледже при Университете Ибадана, сообщил, что «психическое заболевание - это проблема здоровья, которая существенно влияет на то, как человек чувствует, думает, ведет себя и взаимодействует с другими людьми».

«Важно, чтобы люди знали, что психическое заболевание подобно любым другим хроническим заболеваниям, таким как диабет и гипертония. Как и другие неинфекционные болезни, психическое заболевание можно успешно лечить. Люди с психическими заболеваниями могут полностью восстановиться без других проблем на всю оставшуюся жизнь. Хотя более тяжелые случаи могут потребовать более длительного лечения», - отметил доктор.
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