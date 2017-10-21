Психиатр заявил, что психические заболевания, как любые хронические болезни, поддаются лечению

21 октября 2017 года, 14:00

Фото: AmericaRU.com

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Психиатр Виктор Ласебикан (Victor Lasebikan) заявил, что психические заболевания, как любое хроническое заболевание, поддаются лечению.Ласебикан, который работает в Медицинском колледже при Университете Ибадана, сообщил, что «психическое заболевание - это проблема здоровья, которая существенно влияет на то, как человек чувствует, думает, ведет себя и взаимодействует с другими людьми».«Важно, чтобы люди знали, что психическое заболевание подобно любым другим хроническим заболеваниям, таким как диабет и гипертония. Как и другие неинфекционные болезни, психическое заболевание можно успешно лечить. Люди с психическими заболеваниями могут полностью восстановиться без других проблем на всю оставшуюся жизнь. Хотя более тяжелые случаи могут потребовать более длительного лечения», - отметил доктор.