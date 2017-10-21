Смартфоны крадут сон у подростков

21 октября 2017 года, 13:37

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование, в рамках которого было проанализировано два национальных опроса, показало, что число подростков в США, которые спят менее семи часов в сутки, увеличилось на 22 процента в период с 2012 по 2015 год.Подросткам необходимо как минимум девять часов сна каждую ночь. К 2015 году 43 процента подростков сообщили о том, что спят меньше семи часов в большинство ночей - это означает, что почти половина подростков в США лишена значительной части сна. Что могло бы вызвать лишение сна среди подростков на таком беспрецедентном уровне? Некоторые факторы легко выделить - например, времяпрепровождение в смартфонах.Ученые обнаружили, что подростки, которые проводили больше времени в Интернете и социальных сетях, с большей вероятностью спали меньше. Время, проведенное за телевизором, имело гораздо более слабую связь с меньшим количеством часов сна, а подростки, которые проводили больше времени со своими друзьями или на спортивных секциях, спали больше.