Смартфоны крадут сон у подростков

Фото: AmericaRU.com
Подросткам необходимо как минимум девять часов сна каждую ночь. К 2015 году 43 процента подростков сообщили о том, что спят меньше семи часов в большинство ночей - это означает, что почти половина подростков в США лишена значительной части сна. Что могло бы вызвать лишение сна среди подростков на таком беспрецедентном уровне? Некоторые факторы легко выделить - например, времяпрепровождение в смартфонах.
Ученые обнаружили, что подростки, которые проводили больше времени в Интернете и социальных сетях, с большей вероятностью спали меньше. Время, проведенное за телевизором, имело гораздо более слабую связь с меньшим количеством часов сна, а подростки, которые проводили больше времени со своими друзьями или на спортивных секциях, спали больше.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Психиатр заявил, что психические заболевания, как любые хронические болезни, поддаются лечению →
- Брокколи может быть полезной для кишечника →
- Здоровый вес является ключом к нормальному давлению →
- Возраст ребенка - ключевой фактор для точного диагноза СДВГ →
- Найдены новые гены, ответственные за устойчивость к антибиотикам →
- Загрязнение убивает в 3 раза больше, чем СПИД, туберкулез и малярия вместе →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118541
http://www.americaru.com/news/118541