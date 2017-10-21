Брокколи может быть полезной для кишечника

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Ученые отметили, что другие овощи, такие как брюссельская капуста и цветная капуста, также могут иметь аналогичную пользу для здоровья кишечника. «Существует множество причин, по которым мы хотим исследовать здоровье желудочно-кишечного тракта, и одна из причин заключается в том, что есть такие проблемы, как синдром повышенной кишечной проницаемости, которые могут привести к другим состояниям, таким как артрит и сердечные заболевания», - заявили исследователи.
Хорошее функционирование барьера кишечника означает, что желудочно-кишечный тракт помогает защитить кишечник от токсинов и вредных микроорганизмов, одновременно позволяя питательным веществам проникать в систему. Ученые заявили, что ключом к процессу может быть рецептор в кишечнике, называемый арил-гидрокарбоновый рецептор. Рецептор помогает организму регулировать реакцию на определенные загрязнители окружающей среды, а также вызывает другие реакции на воздействие токсинов.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Functional Foods». Ученые обнаружили, что крестоцветные овощи, такие как брокколи и брюссельская капуста, содержат органическое химическое соединение, называемое индол глюкозинолат, которое распадается на другие соединения, в том числе индолокарбазол. Гиперактивирование индолокарбазола может вызвать токсичность, но брокколи может помочь избежать некоторых сопутствующих проблем.
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