Брокколи может быть полезной для кишечника

21 октября 2017 года, 12:54

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование, проведенное на мышах, показало, что когда грызунам добавляли в рацион брокколи, то они лучше переносили проблемы с пищеварением, сходные с симптомами синдрома повышенной кишечной проницаемости и колита.Ученые отметили, что другие овощи, такие как брюссельская капуста и цветная капуста, также могут иметь аналогичную пользу для здоровья кишечника. «Существует множество причин, по которым мы хотим исследовать здоровье желудочно-кишечного тракта, и одна из причин заключается в том, что есть такие проблемы, как синдром повышенной кишечной проницаемости, которые могут привести к другим состояниям, таким как артрит и сердечные заболевания», - заявили исследователи.Хорошее функционирование барьера кишечника означает, что желудочно-кишечный тракт помогает защитить кишечник от токсинов и вредных микроорганизмов, одновременно позволяя питательным веществам проникать в систему. Ученые заявили, что ключом к процессу может быть рецептор в кишечнике, называемый арил-гидрокарбоновый рецептор. Рецептор помогает организму регулировать реакцию на определенные загрязнители окружающей среды, а также вызывает другие реакции на воздействие токсинов.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Functional Foods». Ученые обнаружили, что крестоцветные овощи, такие как брокколи и брюссельская капуста, содержат органическое химическое соединение, называемое индол глюкозинолат, которое распадается на другие соединения, в том числе индолокарбазол. Гиперактивирование индолокарбазола может вызвать токсичность, но брокколи может помочь избежать некоторых сопутствующих проблем.