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Здоровый вес является ключом к нормальному давлению


Здоровый вес является ключом к нормальному давлению
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что поддержание здорового веса может быть самым важным фактором в нормализации артериального давления.

«Основной вывод нашего эксперимента заключается в том, что поддержание здорового веса тела в среднем возрасте может ограничить увеличение артериального давления и помочь сохранить низкое кровяное давление на протяжении всей жизни», - говорит доктор Джон Бут (John Booth) из Университета Алабамы в Бирмингеме.

Он добавил, что поскольку существует множество факторов, которые способствуют снижению уровня артериального давления и массы тела, более здоровый образ жизни важен для здоровья сердца в целом, включая здоровый вес тела, отсутствие вредных привычек и физическую активность. Результаты исследования были представлены на ежегодной встрече Американской ассоциации кардиологов.
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