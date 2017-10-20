Здоровый вес является ключом к нормальному давлению

20 октября 2017 года, 21:19

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/118537

Новое исследование показало, что поддержание здорового веса может быть самым важным фактором в нормализации артериального давления.«Основной вывод нашего эксперимента заключается в том, что поддержание здорового веса тела в среднем возрасте может ограничить увеличение артериального давления и помочь сохранить низкое кровяное давление на протяжении всей жизни», - говорит доктор Джон Бут (John Booth) из Университета Алабамы в Бирмингеме.Он добавил, что поскольку существует множество факторов, которые способствуют снижению уровня артериального давления и массы тела, более здоровый образ жизни важен для здоровья сердца в целом, включая здоровый вес тела, отсутствие вредных привычек и физическую активность. Результаты исследования были представлены на ежегодной встрече Американской ассоциации кардиологов.