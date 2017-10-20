Здоровый вес является ключом к нормальному давлению

Фото: AmericaRU.com
«Основной вывод нашего эксперимента заключается в том, что поддержание здорового веса тела в среднем возрасте может ограничить увеличение артериального давления и помочь сохранить низкое кровяное давление на протяжении всей жизни», - говорит доктор Джон Бут (John Booth) из Университета Алабамы в Бирмингеме.
Он добавил, что поскольку существует множество факторов, которые способствуют снижению уровня артериального давления и массы тела, более здоровый образ жизни важен для здоровья сердца в целом, включая здоровый вес тела, отсутствие вредных привычек и физическую активность. Результаты исследования были представлены на ежегодной встрече Американской ассоциации кардиологов.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Возраст ребенка - ключевой фактор для точного диагноза СДВГ →
- Найдены новые гены, ответственные за устойчивость к антибиотикам →
- Загрязнение убивает в 3 раза больше, чем СПИД, туберкулез и малярия вместе →
- Искусственный интеллект используют для выявления риска рака молочной железы →
- Стресс вредит организму наравне с чизбургерами и шоколадом →
- Вегетарианство связанное с депрессией →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118537
http://www.americaru.com/news/118537