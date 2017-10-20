Возраст ребенка - ключевой фактор для точного диагноза СДВГ

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Новое исследование подтверждает относительное влияние возраста при диагностике СДВГ и вызывает обеспокоенность по поводу того, что СДВГ часто ошибочно диагностируют. Специалисты Школы медицины при Университете Ноттингема отметили, что учителя и родители могут интерпретировать поведение детей младшего и старшего возраста в одном и том же классе по-разному, потому что они могут не учитывать относительный возраст. И наоборот, старшие дети в классе, у которых СДВГ, могут быть упущены из виду.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Lancet Psychiatry». Ученые определили, что у младших мальчиков и девочек с одинаковым уровнем образования чаще диагностировали СДВГ, чем у их старших одноклассников. Для младших мальчиков коэффициент заболеваемости СДВГ составил 1,26, в то время как у девочек - 1,31.
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