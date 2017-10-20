Найдены новые гены, ответственные за устойчивость к антибиотикам

20 октября 2017 года, 20:16

Фото: AmericaRU.com

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Специалисты Технологического университета Чалмерса и Университета Гетеборга в Швеции обнаружили несколько ранее неизвестных генов, которые делают бактерии устойчивыми к антибиотикам.Растущее число инфекций, вызванных антибиотикорезистентными бактериями, является быстро распространяющейся глобальной проблемой. Бактерии, вызывающие заболевания, становятся устойчивыми через мутации собственной ДНК или приобретают резистентные гены от других, зачастую безвредных, бактерий.Анализируя большие объемы данных ДНК, исследователи обнаружили 76 новых типов генов, отвечающих за резистентность. Некоторые из этих генов могут обеспечить бактериям способность расщеплять карбапенемы, самый сильнодействующий класс антибиотиков, используемый для лечения многорезистентных бактерий.«Наше исследование показывает, что существует множество неизвестных генов, ответственных за устойчивость. Знание этих генов позволяет более эффективно находить новые формы многорезистентных бактерий», - говорит ведущий автор исследования профессор биостатистики Эрик Кристианссон (Erik Kristiansson).Результаты исследования были опубликованы в журнале «Microbiome».