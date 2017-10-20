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Женщина-трансгендер обвиняется в изнасиловании маленькой девочки


Женщина-трансгендер обвиняется в изнасиловании маленькой девочки
Фото: AmericaRU.com
Женщина-трансгендер из Вайоминга была признана виновной в сексуальном нападении на 10-летнюю девочку в ванной. Теперь ей грозит до 70 лет тюрьмы.

Мигель Мартинес (Miguel Martinez), который идентифицирует себя как женщина, используя имя Мишель (Michelle), согласно словам его общественного адвоката, был признан в сексуальных злоупотреблениях первой и второй степеней по отношению к несовершеннолетним.

Мать пострадавшей рассказала полиции Каспера, что Мартинес будучи «другом семьи», напал на ее дочь в ванной. Медэкспертиза подтвердила следы изнасилования.

Мартинес, который не признал себя виновным, был арестован в состоянии сильного алкогольного опьянения у себя дома. Когда его пытались допросить в полицейском участке, то он повел себя «крайне враждебно и агрессивно».

Поначалу Мартинес заявлял, что девочка «несет полную чушь» и отказался от общения с полицией. После четырехдневного судебного разбирательства, суд присяжных признал его виновным, приговор будет оглашен позднее.
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