Женщина-трансгендер обвиняется в изнасиловании маленькой девочки

Фото: AmericaRU.com
Мигель Мартинес (Miguel Martinez), который идентифицирует себя как женщина, используя имя Мишель (Michelle), согласно словам его общественного адвоката, был признан в сексуальных злоупотреблениях первой и второй степеней по отношению к несовершеннолетним.
Мать пострадавшей рассказала полиции Каспера, что Мартинес будучи «другом семьи», напал на ее дочь в ванной. Медэкспертиза подтвердила следы изнасилования.
Мартинес, который не признал себя виновным, был арестован в состоянии сильного алкогольного опьянения у себя дома. Когда его пытались допросить в полицейском участке, то он повел себя «крайне враждебно и агрессивно».
Поначалу Мартинес заявлял, что девочка «несет полную чушь» и отказался от общения с полицией. После четырехдневного судебного разбирательства, суд присяжных признал его виновным, приговор будет оглашен позднее.
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