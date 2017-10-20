Искали порно, а нашли целый арсенал: полиция Флориды удачно провела обыск

Фото: AmericaRU.com
Три самодельные бомбы, две из которых из металлических трубок с прикрепленными к ним фитилями, а третья из пластикового цилиндра с предохранителем. Все три бомбы содержали артиллерийский порох. Они были изъяты специальной командой по взрывчатым веществам.
Также в шкафу была найдена папка с аэрофотосъемками нескольких школ и станции очистки воды. Детективы нашли книги и рукописные заметки с инструкциями по изготовлению взрывчатки. В одной из заметок записано: «И придут дочери, а я буду готов. Я питал ненависть на протяжении веков. Моя ярость к поработителям будет страшна и беспощадна. Мир сгорит во имя моей кровавой мести».
В подвале дома, который Дрейк делил с родителями, обнаружили:
▪ 10 штурмовых винтовок, включая один АК-47
▪ 8 пистолетов
▪ 2 дробовика
▪ более 2300 патронов
▪ глушитель
▪ более 15 ножей
▪ бейсбольная бита с гвоздями
▪ арбалет
▪ кастет
Подозреваемый задержан, ведется следствие.
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