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Искали порно, а нашли целый арсенал: полиция Флориды удачно провела обыск


Искали порно, а нашли целый арсенал: полиция Флориды удачно провела обыск
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники полиции из офиса шерифа округа Пинеллас, штат Флорида, получили ордер на обыск апартаментов подозреваемого 24-летнего Рандала Дрейка (Randall Drake), который предположительно хранил и распространял детскую порнографию. Однако нашли полицейские совсем другое.

Три самодельные бомбы, две из которых из металлических трубок с прикрепленными к ним фитилями, а третья из пластикового цилиндра с предохранителем. Все три бомбы содержали артиллерийский порох. Они были изъяты специальной командой по взрывчатым веществам.

Также в шкафу была найдена папка с аэрофотосъемками нескольких школ и станции очистки воды. Детективы нашли книги и рукописные заметки с инструкциями по изготовлению взрывчатки. В одной из заметок записано: «И придут дочери, а я буду готов. Я питал ненависть на протяжении веков. Моя ярость к поработителям будет страшна и беспощадна. Мир сгорит во имя моей кровавой мести».

В подвале дома, который Дрейк делил с родителями, обнаружили:

▪ 10 штурмовых винтовок, включая один АК-47

▪ 8 пистолетов

▪ 2 дробовика

▪ более 2300 патронов

▪ глушитель

▪ более 15 ножей

▪ бейсбольная бита с гвоздями

▪ арбалет

▪ кастет

Подозреваемый задержан, ведется следствие.
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