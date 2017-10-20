Искали порно, а нашли целый арсенал: полиция Флориды удачно провела обыск

20 октября 2017 года, 18:06

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Сотрудники полиции из офиса шерифа округа Пинеллас, штат Флорида, получили ордер на обыск апартаментов подозреваемого 24-летнего Рандала Дрейка (Randall Drake), который предположительно хранил и распространял детскую порнографию. Однако нашли полицейские совсем другое.Три самодельные бомбы, две из которых из металлических трубок с прикрепленными к ним фитилями, а третья из пластикового цилиндра с предохранителем. Все три бомбы содержали артиллерийский порох. Они были изъяты специальной командой по взрывчатым веществам.Также в шкафу была найдена папка с аэрофотосъемками нескольких школ и станции очистки воды. Детективы нашли книги и рукописные заметки с инструкциями по изготовлению взрывчатки. В одной из заметок записано: «И придут дочери, а я буду готов. Я питал ненависть на протяжении веков. Моя ярость к поработителям будет страшна и беспощадна. Мир сгорит во имя моей кровавой мести».В подвале дома, который Дрейк делил с родителями, обнаружили:▪ 10 штурмовых винтовок, включая один АК-47▪ 8 пистолетов▪ 2 дробовика▪ более 2300 патронов▪ глушитель▪ более 15 ножей▪ бейсбольная бита с гвоздями▪ арбалет▪ кастетПодозреваемый задержан, ведется следствие.