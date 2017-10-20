Путин заступился за Трампа

20 октября 2017 года, 17:55

Фото: AmericaRU.com

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Президент России Владимир Путин призвал граждан США прекратить проявлять неуважение к президенту Дональду Трампу. Российский лидер назвал подобную тенденцию симптомом порочной политической системы Соединенных Штатов.Путин, которого многие официальные лица обвиняли в расшатывании президентских выборов США в 2016 году в пользу Трампа, решил сломать лед холодных отношений между двумядержавами. Он выступил в дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи, отрицая возможность любых вмешательств России в прошлогодние выборы в США. По его словам, Трамп «выиграл честно» и его администрация ведет себя законно в ответ на нынешний политический климат США.«К нему (к Трампу) проявляется неуважение внутри страны. Это достойная сожаления негативная составляющая политической системы США, - сказал Путин. – Оспаривать можно, но нельзя проявлять неуважение, и не только к нему лично, но и к тем гражданам, которые голосовали за него».Также Путин высказался в защиту нетрадиционного, порой спорного, подхода Трампа к руководству страной, назвав непредсказуемые решения республиканца «разумным ответом» на «серьезные внутренние противоречия», которые мешают Трампу выполнять предвыборные обещания.