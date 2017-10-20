Во время казни приговоренный показал средние пальцы

20 октября 2017 года, 17:21

Фото: AmericaRU.com

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Заключенный в штате Алабама был казнен за убийство полицейского в 1997 году. Казнь была проведена посредством летальной инъекции.В четверг вечером Торрей Твэйн Макнабб (Torrey Twane McNabb) был объявлен мертвым. В последнем слове, осужденный обратился к матери и сестре, сказав им, что не боится смерти. Затем он проклял свой штат, воскликнув: «Ненавижу вас!». Во время процедуры он поднял средние пальцы и держал их, пока не перестал дышать.Макнабб был признан виновным в убийстве полицейского Андерсона Гордона (Anderson Gordon), в которого он выстрелил пять раз, когда патрульный прибыл на место дорожно-транспортного происшествия, вызванное самим Макнаббом во время бегства из-под стражи.Макнабб - один из тех осужденных, которые пытаются оспорить гуманность смертельной инъекции, считая ее жестокой. Адвокат заключенного до последнего пытался отменить казнь, но в четверг суд признал Макнабба виновным и приговорил к смерти посредством инъекции.