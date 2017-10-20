Из ЦРУ уволили собаку из-за нежелания работать

20 октября 2017 года, 16:35

Фото: AmericaRU.com

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Говорят, у собак как у людей, есть хорошие дни на работе, а есть не очень, но для Лулу все рабочие дни были хуже понедельника. В четверг ЦРУ исключила из своих рядов К-9 талантливую собаку с черным окрасом породы лабрадор-ретривер.Блог ЦРУ «Щенячий класс» сообщил, что Лулу не предназначена для своей работы.«Для наших инструкторов К9 крайне важно, чтобы собаки наслаждались работой, которую они выполняют. Иногда, даже если щенки хорошо учится успешно обнаруживать взрывоопасные запахи, они отчетливо дают понять, что такая работа не для них. Так случилось и со щенком «Осеннего выпуска 2017». С сожалением сообщаем, что талантливая собака Лулу исключена из программы», - написано в блоге.После нескольких недель обучения Лулу стала проявлять признаки того, что она не заинтересована в обнаружении опасных запахов. Бывает, что у собак, как и у людей, нет особого настроения работать, но инструкторы стараются мотивировать собак, и вскоре они с удовольствием выполняют свой долг. Однако у Лулу это настроение перманентно.Но не так просто инструктору и собаке расставаться друг с другом, так как у них появляется эмоциональная связь. Тренер Лулу забрал собаку себе, и теперь она, вместо того, чтобы оберегать покой граждан США, играется с детьми и вынюхивает кроличьи норы на заднем дворе.