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В провинции Киркук начались бои


В провинции Киркук начались бои
Фото: AmericaRU.com
Противостояние иракских и курдских вооруженных сил переросли в полноценный ожесточенный конфликт на севере города Киркук. Несколько дней назад город был взят под контроль иракской армией, после провозглашения провинцией независимости.

Корреспондент BBC, побывавший на месте происшествия, сообщил, что слышал в северных районах города звуки артиллерийской и пулеметной стрельбы, а также ракетные залпы. Север города - это последняя часть населенного пункта, который держат курдские Пешмерга (буквально — «те, кто смотрит смерти в лицо»). Несколько дней назад операция по овладению города иракскими силами проходила мирно, курды уступили территорию.

Богатая нефтью провинция Киркук, включает в себя этнически смешанный одноименный город, который крайне важен для Багдада, как и территория иракского Курдистана. Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади (Haider al-Abadi) приказал начать военные действия против курдов, так как считает провозглашение независимости незаконным.

Представитель иракских военных сил заявил, что контртеррористическая и федеральная полиция вместе с ополченцами-шиитами значительно продвинулись с боями вперед. Ричард Гальпин (Richard Galpin), корреспондент BBC подтвердил, что произошла «полномасштабная вспышка боевых действий».
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