В провинции Киркук начались бои

20 октября 2017 года, 16:00

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/118521

Противостояние иракских и курдских вооруженных сил переросли в полноценный ожесточенный конфликт на севере города Киркук. Несколько дней назад город был взят под контроль иракской армией, после провозглашения провинцией независимости.Корреспондент BBC, побывавший на месте происшествия, сообщил, что слышал в северных районах города звуки артиллерийской и пулеметной стрельбы, а также ракетные залпы. Север города - это последняя часть населенного пункта, который держат курдские Пешмерга (буквально — «те, кто смотрит смерти в лицо»). Несколько дней назад операция по овладению города иракскими силами проходила мирно, курды уступили территорию.Богатая нефтью провинция Киркук, включает в себя этнически смешанный одноименный город, который крайне важен для Багдада, как и территория иракского Курдистана. Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади (Haider al-Abadi) приказал начать военные действия против курдов, так как считает провозглашение независимости незаконным.Представитель иракских военных сил заявил, что контртеррористическая и федеральная полиция вместе с ополченцами-шиитами значительно продвинулись с боями вперед. Ричард Гальпин (Richard Galpin), корреспондент BBC подтвердил, что произошла «полномасштабная вспышка боевых действий».