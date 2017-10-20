Ресторан на Лонг-Бич продает курятину Popeyes как дорогое блюдо

20 октября 2017 года, 15:25

Фото: AmericaRU.com

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Ресторан на Лонг-Бич, штат Калифорния, под названим Sweet Dixie Kitchen стал объектом проверок после того, как выяснилось, что под видом курицы за 19 долларов на самом деле подавался фаст-фуд Popeyes Louisiana Chicken.Проблемы у заведения начались после того, как клиент написал обзор в Yelp, в котором утверждалось, что сотрудники Sweet Dixie открывали коробки Popeyes на кухне. Автор жалобы заказал блюдо из курицы и вафель, чтобы подтвердить это подозрение . На вкус курица оказалась в точности, как Popeyes.Владелец ресторана Кимберли Санчес (Kimberly Sanchez) утверждает, что большинство блюд ресторан готовит самостоятельно. Тем не менее, повара почему-то продавали Popeyes как собственную жареную курятину за 19 долларов.