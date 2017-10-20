Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:29 am | Чикаго 5:29 am | Сан-Франциско 3:29 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаДети до 9 лет проводят более 2 часов в день у экрана
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Дети до 9 лет проводят более 2 часов в день у экрана


Дети до 9 лет проводят более 2 часов в день у экрана
Фото: AmericaRU.com
Количество времени, которое маленькие дети в Соединенных Штатах проводят у экранов, становится опасным, показал новый анализ. Всего за 4 года количество времени, которые дети тратят у электронных устройств, увеличилось в 3 раза, и это может принести большой вред детскому здоровью.

Дети в возрасте 8 лет и младше проводили около 15 минут в день у экрана в 2013 году, теперь же они проводят больше часа в день, согласно докладу Common Sense Media, некоммерческой организации, ориентированной на помощь детям, родителям и преподавателям в сфере технологий.

У 42% детей в возрасте 8 лет и младше сейчас есть собственные устройства, что является резким увеличением за четыре года.

«Один из самых ошеломляющих выводов заключается в том, что мобильные устройства сейчас так же распространены в домашних условиях, как телевизоры. 98% семей с детьми младше 8 лет имеют мобильное устройство, и это полностью меняет детство», - сказал он.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118517
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Страхование в США, финансирование. Miami Страхование в США, финансирование. Miami
Раздел: Услуги
Переводы! Качественно,быстро и дешево! Переводы! Качественно,быстро и дешево!
Раздел: Барахолка
Peg Perego Tatamia high chair Peg Perego Tatamia high chair
Раздел: Электротовары
Продам Холодильник "Elektrolux"" Продам Холодильник "Elektrolux""
Раздел: Квартиры - продам
квартира на побережье квартира на побережье
Раздел: Автомобили
В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus