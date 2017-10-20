Дети до 9 лет проводят более 2 часов в день у экрана

Фото: AmericaRU.com
Дети в возрасте 8 лет и младше проводили около 15 минут в день у экрана в 2013 году, теперь же они проводят больше часа в день, согласно докладу Common Sense Media, некоммерческой организации, ориентированной на помощь детям, родителям и преподавателям в сфере технологий.
У 42% детей в возрасте 8 лет и младше сейчас есть собственные устройства, что является резким увеличением за четыре года.
«Один из самых ошеломляющих выводов заключается в том, что мобильные устройства сейчас так же распространены в домашних условиях, как телевизоры. 98% семей с детьми младше 8 лет имеют мобильное устройство, и это полностью меняет детство», - сказал он.
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