Дети до 9 лет проводят более 2 часов в день у экрана

20 октября 2017 года, 14:30

Фото: AmericaRU.com

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Количество времени, которое маленькие дети в Соединенных Штатах проводят у экранов, становится опасным, показал новый анализ. Всего за 4 года количество времени, которые дети тратят у электронных устройств, увеличилось в 3 раза, и это может принести большой вред детскому здоровью.Дети в возрасте 8 лет и младше проводили около 15 минут в день у экрана в 2013 году, теперь же они проводят больше часа в день, согласно докладу Common Sense Media, некоммерческой организации, ориентированной на помощь детям, родителям и преподавателям в сфере технологий.У 42% детей в возрасте 8 лет и младше сейчас есть собственные устройства, что является резким увеличением за четыре года.«Один из самых ошеломляющих выводов заключается в том, что мобильные устройства сейчас так же распространены в домашних условиях, как телевизоры. 98% семей с детьми младше 8 лет имеют мобильное устройство, и это полностью меняет детство», - сказал он.