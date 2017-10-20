Заработала первая фабрика которая превращает углекислый газ в камень

20 октября 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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Первый завод по переработке парниковых газов начал работать в Исландии. 11 октября одна из крупнейших в мире геотермальных электростанций, расположенных в Исландии, начала захватывать углекислый газ и полностью удалять его из атмосферы, превращая захваченные выбросы углерода в камень.Геотермическая установка Hellisheidi является первой в мире углерод-отрицательной электростанцией. Совместное предприятие Climeworks и Reykjavik Energy является основой для первого в мире коммерческого объекта по улавливанию углерода . Исландская геотермальная электростанция Hellisheidi перекачивает углекислый газ на завод, где он проходит через химические фильтры. После эти фильтры, насыщенные СО2, нагреваются до температуры кипения, используя тепло от самой геотермальной установки, СО2 будет высвобождается из фильтра и собирается в виде концентрированного газа, воздух без углекислого газа возвращается обратно в атмосферу.Затем СО2 растворяют в воде, прежде чем помещать его на глубину 700 метров под землей, где он реагирует с базальтовой породой, образуя твердый минерал или камень, подобный кальциту. Этот метод имитирует естественные процессы, которые обычно длятся веками.Производительность воздушных коллекторов составляет от 135 килограммов до 4,9 тонн в день, причем каждый фильтр может прослужить нескольких тысяч циклов сбора газа.