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Главная страница → Раздел: ПрогрессМиссия MAVEN обнаруживает у Марса искривленный хвост
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Миссия MAVEN обнаруживает у Марса искривленный хвост


Миссия MAVEN обнаруживает у Марса искривленный хвост
Фото: AmericaRU.com
Специалисты проекта MAVEN считают, что у Марса есть искривленный хвост. Это невидимый шлейф магнитного поля, который скручивается в результате взаимодействия с солнечным ветром.

Используя данные космического зонда NASA MAVEN, астрономы получили более детальную картину магнитного поля Марса. Одна из целей миссии – понять, как Красная Планета потеряла большую часть своей атмосферы и воды, превратившись из мира, который мог бы поддержать жизнь миллиарды лет назад в холодное и негостеприимное место. По словам ученых, процесс, который создает скрученный хвост, также может провоцировать потерю частиц уже тонкой атмосферы в космос.

«Мы обнаружили, что магнитный хвост Марса уникален, это необычное явление в Солнечной системе», - сказала Джина ДиБраччио (Gina DiBraccio) из Центра космических полетов Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд. ДиБраччио - ученый проекта MAVEN. Вместе с командой он обнаружил, что процесс, называемый «магнитным пересоединением», должен сыграть большую роль в создании марсианской магнитосферы.
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