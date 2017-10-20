Отозванный комод Ikea убил уже восьмого ребенка

20 октября 2017 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com

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Комод Ikea, который попал в серию отозванных, стал причиной смерти уже восьмого по счету ребенка.Сообщается, что 2-летний мальчик из Калифорнии стал восьмой жертвой комода от популярной компании, отозванного еще в июне 2016 года. Адвокат семьи заявил, что Джозеф Дудек, умер в мае, когда комод с тремя ящиками опрокинулся на него, пока ребенок спал.Потребители должны немедленно прекратить использование всех подобных комодов, которые должным образом не прикреплены к стене. Первоначальное расследование указывает, что предмет мебели, вовлеченный в этот инцидент, не был правильно закреплен.