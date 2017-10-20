Отозванный комод Ikea убил уже восьмого ребенка

Фото: AmericaRU.com
Сообщается, что 2-летний мальчик из Калифорнии стал восьмой жертвой комода от популярной компании, отозванного еще в июне 2016 года. Адвокат семьи заявил, что Джозеф Дудек, умер в мае, когда комод с тремя ящиками опрокинулся на него, пока ребенок спал.
Потребители должны немедленно прекратить использование всех подобных комодов, которые должным образом не прикреплены к стене. Первоначальное расследование указывает, что предмет мебели, вовлеченный в этот инцидент, не был правильно закреплен.
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