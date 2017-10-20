Известная модель обвиняет уличного мага Дэвида Блейна и изнасиловании

Фото: AmericaRU.com
Наташа Принс говорит, что Блейн пригласил ее в шикарную частную резиденцию в районе Челси, угостил коктейлем с водкой. Модели только исполнился 21 год. Она говорит, что напиток привел ее в почти бессознательное состояние. Она пришла в себя уже в процессе, обнаружив себя на кровати Блейн вместе с ним.
«Все это казалось медленным», - сказала она. Когда она окончательно очнулась, то чувствовала себя, «словно побитая камнями».
Скотленд-Ярд подтвердил, что женщина сообщила о предполагаемом нападении 17 ноября 2016 года. Она заявила полиции, что ее изнасиловали в июне или июле 2004 года. Блейн отвергает обвинения модели.
«Это была моя ошибка – в том, что я не думала об этом как об изнасиловании. Поэтому я не думала о походе в полицию на протяжении нескольких лет», - говорит Натали Принс.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- Николас Брендон, звезда «Баффи», снова за решеткой →
- Брэд Питт начал встречаться с юной версией Анджелины Джоли →
- Ченнинг Татум отказался сниматься в фильме Вайнштайна о сексуальном насилия →
- Молчаливый Боб наносит ответный удар по Вайнштайну →
- Иванка Трамп была панком и сутки плакала, когда умер Курт Кобейн →
- Майкл Фассбендер и Алисия Викандер тайно поженились на Ибице →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118509
http://www.americaru.com/news/118509