Известная модель обвиняет уличного мага Дэвида Блейна и изнасиловании

20 октября 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

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Знаменитый иллюзионист Дэвид Блейн (David Blaine) обвинен в изнасиловании известной моделью. Наташа Принс заявилаThe Daily Beast, что маг принудил ее заниматься с ним сексом в своем лондонском доме в 2004 году.Наташа Принс говорит, что Блейн пригласил ее в шикарную частную резиденцию в районе Челси, угостил коктейлем с водкой. Модели только исполнился 21 год. Она говорит, что напиток привел ее в почти бессознательное состояние. Она пришла в себя уже в процессе, обнаружив себя на кровати Блейн вместе с ним.«Все это казалось медленным», - сказала она. Когда она окончательно очнулась, то чувствовала себя, «словно побитая камнями».Скотленд-Ярд подтвердил, что женщина сообщила о предполагаемом нападении 17 ноября 2016 года. Она заявила полиции, что ее изнасиловали в июне или июле 2004 года. Блейн отвергает обвинения модели.«Это была моя ошибка – в том, что я не думала об этом как об изнасиловании. Поэтому я не думала о походе в полицию на протяжении нескольких лет», - говорит Натали Принс.