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Главная страница → Раздел: События/СкандалыТрехмесячная и пятилетняя девочка спасены из сексуального рабства
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Трехмесячная и пятилетняя девочка спасены из сексуального рабства


Трехмесячная и пятилетняя девочка спасены из сексуального рабства
Фото: AmericaRU.com
Две сестры, которым исполнилось только 3 месяца и 5 лет, были спасены в Денвере тайными агентами во время операции по борьбе с секс-торговлей. Оказалось, что девочек пытался продать друг семьи.

Предполагаемый торговец, друг родителей девочек, заключил сделку, чтобы продать их в сексуальное рабство, за 600 долларов, сообщает ФБР. Друг общался с агентом под прикрытием, который изображал покупателя.

В целом, 82 ребенка были спасены во время общенационального рейда против торговли людьми на прошлой неделе. Средний возраст жертв - 15 лет. Около 120 человек были арестованы. Иногда секс-торговля может включать членов семьи или друзей семьи. Торговцы людьми часто охотятся на тех, у кого есть детская травма или сложные условия жизни.

«К сожалению, количество арестованных торговцев и число детей, которых пролают в секс-рабство, растет, почему нам нужно продолжать эту работу», - заявил директор ФБР Кристофер Врай (Christopher Wray).
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