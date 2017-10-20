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Главная страница → Раздел: АналитикаКакая будет зима в США?
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Какая будет зима в США?


Какая будет зима в США?
Фото: AmericaRU.com
Зимний прогноз погоды: теплый, сухой для южного побережья США, снежный и холодный на северо-западе и на Великих озерах.

Центр прогнозирования климата NOAA опубликовал свой прогноз на зимний сезон в Соединенных Штатах 2017-2018 годов, второй год подряд Ла-Нинья будет основным фактором формирования погоды.

Вероятно, на большей части южных регионов США на этот раз зима будет мягкой и сухой – именно по причине активизации течения Ла-Нинья, сообщают метеорологи Центра прогнозов климата Национального управления океанических и атмосферных исследований. Тем не менее, части севера переживут холодную и влажную зиму.

Ла-Нинья, как правило, приносит увеличение осадков и более холодне температуры в северную часть США, при этом уменьшение осадков и потепление на юге, говорит Майк Халперт (Mike Halpert), заместитель директора центра прогнозирования.

Что касается снега, то его больше обычного будет в регионах Великих озер и северных Скалистых гор. В Атлантическом регионе снега будет немного.
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