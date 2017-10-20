Загрязнение убивает в 3 раза больше, чем СПИД, туберкулез и малярия вместе

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Причины смерти различаются - рак, заболевания легких, болезни сердца. Отчет связывает их с загрязнением, опираясь на предыдущие исследования, которые показывают, как загрязнение связано с более широким спектром заболеваний, чем считалось ранее. Новое исследование USAID показало, что загрязнение может быть важной причиной заболеваний - многие из них потенциально смертельны - включая астму, рак, расстройства нервной системы, врожденные дефекты у детей, сердечные заболевания, инсульт и заболевания легких.
Девять миллионов человек составляют до 16% всех смертей во всем мире. Таким образом, загрязнение убивает в три раза больше людей, чем СПИД, туберкулез и малярия вместе взятые. Загрязнение несет ответственность за число смертей в 15 раз большее, чем войны и все другие формы насилия. 92% этих смертей происходит в странах с низким и средним уровнем дохода.
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