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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеИскусственный интеллект используют для выявления риска рака молочной железы
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Искусственный интеллект используют для выявления риска рака молочной железы


Искусственный интеллект используют для выявления риска рака молочной железы
Фото: AmericaRU.com
В рамках нового исследования, проведенного специалистами Гарвардской школы медицины, система машинного обучения была протестирована на 335 участках с высоким риском метастазирования и правильно диагностировала 97 процентов из них как злокачественные.

Это помогло сократить количество ненужных операций более чем на 30 процентов. Специалисты в области онкологии отмечают, что исследование полезно. Система машинного обучения в состоянии прогнозировать риск метастазирования, основываясь на такой информации, как демографические показатели, анамнез и биопсия.

«Поскольку диагностические инструменты настолько неточны, у врачей есть тенденция переусердствовать по поводу рака молочной железы. Когда есть такая неопределенность в данных, машинное обучение - это именно тот инструмент, который нам необходим для улучшения диагностики», - сказала Регина Барзилай (Regina Barzilay), профессор электротехники и информатики Массачусетского технологического института, пережившая рак молочной железы.
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