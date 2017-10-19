Искусственный интеллект используют для выявления риска рака молочной железы

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Это помогло сократить количество ненужных операций более чем на 30 процентов. Специалисты в области онкологии отмечают, что исследование полезно. Система машинного обучения в состоянии прогнозировать риск метастазирования, основываясь на такой информации, как демографические показатели, анамнез и биопсия.
«Поскольку диагностические инструменты настолько неточны, у врачей есть тенденция переусердствовать по поводу рака молочной железы. Когда есть такая неопределенность в данных, машинное обучение - это именно тот инструмент, который нам необходим для улучшения диагностики», - сказала Регина Барзилай (Regina Barzilay), профессор электротехники и информатики Массачусетского технологического института, пережившая рак молочной железы.
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