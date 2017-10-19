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Главная страница → Раздел: События/СкандалыСтрельба в Мэриленде: трое убитых, два раненых
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Стрельба в Мэриленде: трое убитых, два раненых


Стрельба в Мэриленде: трое убитых, два раненых
Фото: AmericaRU.com
Вечером в среду после череды убийств полицией был задержан подозреваемый в массовой стрельбе в бизнес-парке в Эджвуде, штат Мэриленд. Перед задержанием преступник успел отъехать 50 миль от своего штата и в Делавэре застрелил своего знакомого.

В итоге смертельного хаоса, 37-летнийй Ради Лабиб Принс (Radee Labeeb Prince) подстрелил пять человек, трое из которых скончались, остальные находятся в критическом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов устроили настоящую охоту за убийцей и сели преступнику на хвост, однако автомобиль подозреваемого был потерян. Уже к вечеру в Ньюарке, штат Делавэр, Принса арестовали федеральные агенты из бюро алкоголя, табака огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Подозреваемый спокойно разгуливал по улицам, а когда увидел агентов, то попытался снова скрыться, сбросив пистолет.

Мотивы стрелка пока что не известны, либо следствие пока не раскрывает этой информации.
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