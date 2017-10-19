Стрельба в Мэриленде: трое убитых, два раненых

Фото: AmericaRU.com
В итоге смертельного хаоса, 37-летнийй Ради Лабиб Принс (Radee Labeeb Prince) подстрелил пять человек, трое из которых скончались, остальные находятся в критическом состоянии.
Сотрудники правоохранительных органов устроили настоящую охоту за убийцей и сели преступнику на хвост, однако автомобиль подозреваемого был потерян. Уже к вечеру в Ньюарке, штат Делавэр, Принса арестовали федеральные агенты из бюро алкоголя, табака огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Подозреваемый спокойно разгуливал по улицам, а когда увидел агентов, то попытался снова скрыться, сбросив пистолет.
Мотивы стрелка пока что не известны, либо следствие пока не раскрывает этой информации.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Мать бросила двоих детей в печь →
- Женщина весом 150 килограмм задушила двоюродную сестру, сев на нее →
- Шокирующее убийство в Атланте →
- Водитель грузовика, в котором задохнулось 8 нелегалов, признал вину →
- В парке Дерево Йешуа нашли тела пропавшей пары – они обнимались в момент смерти →
- Учительница заставляла учеников средней школы «разговаривать на американском языке» →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118499
http://www.americaru.com/news/118499