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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеСтресс вредит организму наравне с чизбургерами и шоколадом
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Стресс вредит организму наравне с чизбургерами и шоколадом


Стресс вредит организму наравне с чизбургерами и шоколадом
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование, проведенное специалистами Университета Бригама Янга, показало, что стресс может быть столь же вредным для организма, как и высокоуглеводная диета.

Ученые изучили микробиом кишечника мышей - бактерии, которые живут в пищеварительных трактах. Некоторые предыдущие исследования связывали микроорганизмы кишечника с метаболическим здоровьем. Исследователи провели стресс-тест на грызунах и обнаружили, что микробиом кишечника самки мыши фактически изменился и стал напоминать микробиом мыши, страдающей ожирением. Это свидетельствует о том, что стресс может влиять на метаболизм так же, как и рацион питания.

У самцов крыс не было такого же изменения микробиома, но они становились более тревожными и менее физически активными. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature’s Scientific Reports».

Недавние исследования указывают на стресс как на виновника ожирения. Например, одно исследование показало, что уровни кортизола, гормона стресса, коррелируют с большей окружностью талии и более высоким индексом массы тела.

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