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Вегетарианство связанное с депрессией


Вегетарианство связанное с депрессией
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что мужчины-вегетарианцы подвергаются большему риску депрессии, чем мужчины, которые едят мясо.

Специалисты Национального института здоровья проанализировали данные более 9600 мужчин и обнаружили, что те, кто сообщал о следовании вегетарианству или веганству, имеют значительно более высокие баллы по шкале депрессии. Кроме того, значительная часть участников-вегетарианцев имели показатель выше 10 баллов, что означает легкую или умеренную форму депрессии.

«Недостаток питательных веществ, таких как желез или витамин В12, является возможным объяснением результатов эксперимента», - пишут исследователи. Они отметили, что поскольку красное мясо богато витамином B12, и если человек вегетарианец, то ему необходимо позаботиться об альтернативном поступлении вещества в организм.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Affective Disorders».
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