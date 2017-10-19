Вегетарианство связанное с депрессией

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Специалисты Национального института здоровья проанализировали данные более 9600 мужчин и обнаружили, что те, кто сообщал о следовании вегетарианству или веганству, имеют значительно более высокие баллы по шкале депрессии. Кроме того, значительная часть участников-вегетарианцев имели показатель выше 10 баллов, что означает легкую или умеренную форму депрессии.
«Недостаток питательных веществ, таких как желез или витамин В12, является возможным объяснением результатов эксперимента», - пишут исследователи. Они отметили, что поскольку красное мясо богато витамином B12, и если человек вегетарианец, то ему необходимо позаботиться об альтернативном поступлении вещества в организм.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Affective Disorders».
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