Новое открытие на Луне поможет ускорить ее колонизацию

Фото: AmericaRU.com
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) обнаружило огромную пещеру под лунной поверхностью, назвав ее «очень важным» открытием для науки и человеческой экспансии в космос.
Открытие было сделано японским зондом Selenological and Engineering Explorer (Selene), который выявил 50-километровую (31 миля) «лавовую трубку» под землей в районе Марийских гор. Для идентификации пещеры JAXA использовало радиоволны.
В своем пресс-релизе агентство JAXA подробно описало преимущество лавовых трубок, которые образовались после вулканической активности на Луне. «Эти пустоты будут идеальным местом для создания крупномасштабных лунных баз, так как защитят от опасного космического излучения, возможных бомбардировок метеоритами и резких температурных колебаний», - пишет космическое агентство. Подземная площадь составляет 310 миль в длину и 328 футов в ширину и может содержать глыбы замерзшей воды. Пещере дали имя Кагуя, в честь лунной принцессы из японского фольклора.
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