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Главная страница → Раздел: В миреТиллерсон сравнил действия Китая с агрессией России в Украине
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Тиллерсон сравнил действия Китая с агрессией России в Украине


Тиллерсон сравнил действия Китая с агрессией России в Украине
Фото: AmericaRU.com
Китай призвал США «отказаться от своих предрассудков», после заявления госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона (Rex Tillerson ) о том, что Пекин подрывает глобальный порядок и проводит хищническую экономическую политику.

«Китай всегда поддерживал международный порядок и сотрудничал с Организацией Объединённых Наций, - сказал представитель китайского МИДа Лю Канг (Lu Kang) в четверг. – Также наша страна стремится к развитию долгосрочных и стабильных отношений с Соединенными Штатами».

В среду Тиллерсон на форуме по американо-индийским связям высказался по поводу «провокационных действий Пекина в Южно-Китайском море, которые бросают вызов международному нормам и праву, за которыми стоят США и Индия».

Высказывание Тиллерсона основано на освоении Китаем спорной акватории в Южно-Китайском море. Китай превращает рифы в военные базы в обход международным решением. На что Лю ответил, что Пекин «не откажется от своих законных прав и интересов».

Тиллерсон призвал Китай отказаться от островов, которые тот присвоил в Южно-Китайском море, и сравнил действия Пекина с военной интервенцией России в Украине.
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