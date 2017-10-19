Пентагон послал спецотряд в Африку, чтобы расследовать атаку на зеленых беретов

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На данный момент Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) направило команду для «сбора фактов», об этом сообщили должностные лица министерства обороны Соединенных Штатов. Военные чиновники говорят, что это пока что не расследование.
«Нам нужно установить некоторые основные детали», - сказал один из чиновников.
Основные моменты, которые интересуют Пентагон – в каком контексте действовали бойцы, были ли у них адекватные средства индивидуальной защиты и были ли они готовы к нападению?
Несмотря на то, что никто из представителей ИГИЛ не заявлял об участии в нападении, тем не менее, должностные лица США возлагают ответственность на филиал исламского государства «Боко Харам».
В последние дни гибель солдат получила политический резонанс. Сначала президент Трамп не отреагировал на этот инцидент публично, а затем, предположительно, неуважительно отозвался о погибшем в разговоре с его женой.
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