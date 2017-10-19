Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 9:29 am | Чикаго 8:29 am | Сан-Франциско 6:29 am
Главная страница → Раздел: В миреПентагон послал спецотряд в Африку, чтобы расследовать атаку на зеленых беретов
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Пентагон послал спецотряд в Африку, чтобы расследовать атаку на зеленых беретов


Пентагон послал спецотряд в Африку, чтобы расследовать атаку на зеленых беретов
Фото: AmericaRU.com
Американское военное командование по-прежнему ищет ответ на вопрос – что случилось в Нигере две недели назад, когда четверо зеленых берета погибли, попав в засаду, устроенную, предположительно, боевиками ИГИЛ.

На данный момент Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) направило команду для «сбора фактов», об этом сообщили должностные лица министерства обороны Соединенных Штатов. Военные чиновники говорят, что это пока что не расследование.

«Нам нужно установить некоторые основные детали», - сказал один из чиновников.

Основные моменты, которые интересуют Пентагон – в каком контексте действовали бойцы, были ли у них адекватные средства индивидуальной защиты и были ли они готовы к нападению?

Несмотря на то, что никто из представителей ИГИЛ не заявлял об участии в нападении, тем не менее, должностные лица США возлагают ответственность на филиал исламского государства «Боко Харам».

В последние дни гибель солдат получила политический резонанс. Сначала президент Трамп не отреагировал на этот инцидент публично, а затем, предположительно, неуважительно отозвался о погибшем в разговоре с его женой.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118489
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Адвокаты
Опытный Адвокат в Нью Йорке Опытный Адвокат в Нью Йорке
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay
Раздел: Барахолка
Breastmilk pump madela Breastmilk pump madela
Раздел: Услуги
Старинная магия - гадание - помощь Старинная магия - гадание - помощь
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus