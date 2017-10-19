Канадец судится с авиакомпанией за бокал шампанского

Фото: AmericaRU.com
Даниэль Макдуфф (Daniel Macduff) забронировал билет «Sunwing Airlines», чтобы слетать в праздничное путешествие на Кубу, поддавшись на рекламное обещание – бесплатный бокал шампанского. Канадец из Квебека был глубоко разочарован, получив бокал дешевого игристого вина, еще и на исходящем рейсе.
Авиакомпания тут же отреагировала, заявив, что подобный иск «несущественен» и не стоит внимания. Однако адвокат Макдуфа сказал, что речь идет о маркетинговом введении в заблуждении, а не о качестве вина.
«Речь идет не о разнице между шампанским и игристым вином, это сигнал потребителю», - сказал Себастьян Пакетт (Sébastien Paquette), юрист из Монреаля. Также он добавил, что шампанское, это сорт игристого вина, произведенный исключительно в провинции Шампань, Франция, и если в рекламных акциях фигурируют слово «шампанское», то это обещание определенного уровня обслуживания, а не просто название очередного напитка.
По словам Пакетта, около 1600 других истцов выступили в Квебеке, чтобы присоединиться к иску.
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