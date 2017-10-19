Николас Брендон, звезда «Баффи», снова за решеткой

19 октября 2017 года, 15:58

Фото: AmericaRU.com

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Звезда сериала «Баффи - истребительница вампиров», Николас Брендон (Nicholas Brendon), попал за решетку за «домашнее насилие». По словам очевидцев, он вытянул свою подругу за волосы из бара отеля во время ссоры. На вызов приехала полиция, которая арестовала Брендона, на следующий день он был выпущен под залог в размере 50 тысяч долларов.46-летний актер уже неоднократно бывал арестован. В 2010 году его привлекли за вандализм. В 2015 году ему было предъявлено сразу несколько обвинений, включая грабеж третьей степени, нанесение побоев и нападение на женщину в гостиничном номере отеля в Саратога-Спрингс.В сентябре 2015 года Брендон, выступая в ТВ-шоу «Доктор Фил», признался, что много пьет, чтобы справиться с тревогой. По его словам, без выпивки он практически не может общаться с людьми на вечеринках.«Но сначала это помогает, тревога уходит, но потом появляется гнев, который усиливается», - сказал актер.Правда, после интервью Брендон заявил, что ведущий «наступил ему на шею» со своими провокационными вопросами о его прошлом и вредных привычках.