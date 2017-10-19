Николас Брендон, звезда «Баффи», снова за решеткой

Фото: AmericaRU.com
46-летний актер уже неоднократно бывал арестован. В 2010 году его привлекли за вандализм. В 2015 году ему было предъявлено сразу несколько обвинений, включая грабеж третьей степени, нанесение побоев и нападение на женщину в гостиничном номере отеля в Саратога-Спрингс.
В сентябре 2015 года Брендон, выступая в ТВ-шоу «Доктор Фил», признался, что много пьет, чтобы справиться с тревогой. По его словам, без выпивки он практически не может общаться с людьми на вечеринках.
«Но сначала это помогает, тревога уходит, но потом появляется гнев, который усиливается», - сказал актер.
Правда, после интервью Брендон заявил, что ведущий «наступил ему на шею» со своими провокационными вопросами о его прошлом и вредных привычках.
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