Число жертв гепатита A в Калифорнии выросло до 19

19 октября 2017 года, 15:25

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/118483

В Сан-Диего и нескольких других городах Калифорнии продолжается вспышка гепатита А, которая распространяется, в основном, через нищих и бродяг. Болезнь забрала жизни 19 человек, сообщает местный департамент здравоохранения.Число умерших выросло через неделю после того, как губернатор штата Джерри Браун (Jerry Brown) объявил чрезвычайное положение. Более 500 человек в Калифорнии заразились вирусным заболеванием с ноября, большинство инфицированных – бездомные.Гепатит А, который поражает печень, обычно распространяется через фекальные отходы, воду, передается через секс или прикосновения к загрязненной пище или предметам.Это вторая по величине вспышка гепатита А в США за последние 20 лет.