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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЧисло жертв гепатита A в Калифорнии выросло до 19
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Число жертв гепатита A в Калифорнии выросло до 19


Число жертв гепатита A в Калифорнии выросло до 19
Фото: AmericaRU.com
В Сан-Диего и нескольких других городах Калифорнии продолжается вспышка гепатита А, которая распространяется, в основном, через нищих и бродяг. Болезнь забрала жизни 19 человек, сообщает местный департамент здравоохранения.

Число умерших выросло через неделю после того, как губернатор штата Джерри Браун (Jerry Brown) объявил чрезвычайное положение. Более 500 человек в Калифорнии заразились вирусным заболеванием с ноября, большинство инфицированных – бездомные.

Гепатит А, который поражает печень, обычно распространяется через фекальные отходы, воду, передается через секс или прикосновения к загрязненной пище или предметам.
Это вторая по величине вспышка гепатита А в США за последние 20 лет.
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