Число жертв гепатита A в Калифорнии выросло до 19

Фото: AmericaRU.com
Число умерших выросло через неделю после того, как губернатор штата Джерри Браун (Jerry Brown) объявил чрезвычайное положение. Более 500 человек в Калифорнии заразились вирусным заболеванием с ноября, большинство инфицированных – бездомные.
Гепатит А, который поражает печень, обычно распространяется через фекальные отходы, воду, передается через секс или прикосновения к загрязненной пище или предметам.
Это вторая по величине вспышка гепатита А в США за последние 20 лет.
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