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Главная страница → Раздел: ПрогрессМагнат Лас-Вегаса хочет открыть отель на орбите Луны к 2022 году
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Магнат Лас-Вегаса хочет открыть отель на орбите Луны к 2022 году


Магнат Лас-Вегаса хочет открыть отель на орбите Луны к 2022 году
Фото: AmericaRU.com
Bigelow Aerospace собирается создать обитаемую космическую станцию на орбите Луны к 2022 году.

Основанная в Лас-Вегасе космическая компания, хочет запустить космический отель на лунной орбите, где будут размещаться как космонавты, так и космические путешественники.

Компания присоединилась к NASA в 2016 году, чтобы прикрепить на Международную космическую станцию надувной блок с мягкой оболочкой. Теперь Bigelow Aerospace хочет реализовать более крупный проект, который можно назвать «лунным отелем со складом». Надувная станция, которая составит треть размера МКС, также сможет принимать грузы и экипаж до 6 человек.

United Launch Alliance, совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin, планирует сотрудничать с Bigelow, чтобы запустить станцию в космос, а затем отправить ее на орбиту вокруг Луны.
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