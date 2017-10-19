30 миллионов новорожденных могут умереть к 2030 году

19 октября 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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Исследование ООН показало, что порядка 30 миллионов новорожденных детей по всему миру могут умереть к 2030 году. Борьба с детской смертностью во всем мире продолжается, но миллионы детей все еще умирают от предотвратимых болезней, недоедания и отсутствия доступа к надлежащей гигиене и санитарии, таковы результаты анализа ООН.В 2016 году число детей, умерших до 5 лет, достигло нового минимума: 5,6 миллионов. Это разрушительное число - около 15 000 детей умирают до своего пятого дня рождения ежедневно. И все же это значительно уменьшение с 2000 года, когда почти 9,9 миллионов детей умирали до 5 лет.Несмотря на этот прогресс, смертность новорожденных, умерших в течение первых 28 дней жизни, в прошлом году составляла 46% от всех детей в возрасте до 5 лет. Это 7000 детей каждый день. Один миллион из них умер в тот день, когда они родились, и около 1 миллиона человек - в течение следующих шести дней. Еще 2,6 миллиона детей стали мертворожденными в прошлом году.«Беременность и роды по-прежнему являются опасными для жизни условиями для женщин, и тысячи новорожденных умирают ежедневно, - отметил Тим Эванс (Tim Evans), старший директор по вопросам питания и народонаселения во Всемирном банке. - Наилучшим показателем успеха универсального медицинского обслуживания является то, что каждая мать должна не только иметь доступ к медицинскому обслуживанию, но оно также должно быть качественным».