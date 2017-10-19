Новое исследование показывает, что за 30 лет вымерло 75% летающих насекомых

19 октября 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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Летающие виды насекомых демонстрируют резкое сокращение численности популяций – на 75% за последние три десятилетия. Снижение приводит к серьезному изменению экосистем.Новое научное исследование обнаружило «драматическое» и «тревожное» снижение популяций насекомых, которые, по мнению исследователей, могут иметь далеко идущие последствия для мирового производства сельскохозяйственных культур и природных экосистем.Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало, что популяции летящих насекомых уменьшились более чем на 75% в течение 27-летнего периода. «Сообщество летающих насекомых в целом ... было уничтожено за последние несколько десятилетий», - говорится в исследовании специалистов университета Радбуда в Нидерландах и энтомологического общества Крефельд в Германии.«Ожидается, что это спровоцирует каскадное воздействие на пищевые сети и поставит под угрозу целые экосистемы», - говорят ученые.