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Главная страница → Раздел: ЭкономикаРичард Брэнсон говорит, что никогда не хотел зарабатівать денег, поэтому стал миллиардером
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Ричард Брэнсон говорит, что никогда не хотел зарабатівать денег, поэтому стал миллиардером


Ричард Брэнсон говорит, что никогда не хотел зарабатівать денег, поэтому стал миллиардером
Фото: AmericaRU.com
«Я никогда не был мотивирован зарабатывать деньги, и это помогло мне стать миллиардером», - говорит один из самых богатых людей мира Ричард Брэнсон (Richard Branson).

Он считает, что американцы одержимы деньгами, поэтому их преследуют неудачи в заработке. Он считает, что секрет его фантастического финансового успеха в том, что он никогда не хотел много денег.

Хотя он накопил огромное богатство в течение своей карьеры, 67-летний британский предприниматель говорит, что он не искал богатства. «Я знаю, что в Америке люди довольно привязаны к деньгам. Я никогда не был, - отметил Брэнсон. - Мне нравится делать то, чем я могу гордиться, и если вы создаете вещи, которыми вы можете гордиться, побочным продуктом этого может быть богатство».

Брэнсон начал свою карьеру рано. Он бросил школу и запустил журнал для студентов, когда ему было 16 лет. Затем Брэнсон стал владеть независимым музыкальным брендом Virgin Records, который, по его словам, был самой успешной независимой звукозаписывающей компанией в мире в то время. Весь остальной бизнес появился позже.
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