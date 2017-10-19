Ричард Брэнсон говорит, что никогда не хотел зарабатівать денег, поэтому стал миллиардером

19 октября 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

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«Я никогда не был мотивирован зарабатывать деньги, и это помогло мне стать миллиардером», - говорит один из самых богатых людей мира Ричард Брэнсон (Richard Branson).Он считает, что американцы одержимы деньгами, поэтому их преследуют неудачи в заработке. Он считает, что секрет его фантастического финансового успеха в том, что он никогда не хотел много денег.Хотя он накопил огромное богатство в течение своей карьеры, 67-летний британский предприниматель говорит, что он не искал богатства. «Я знаю, что в Америке люди довольно привязаны к деньгам. Я никогда не был, - отметил Брэнсон. - Мне нравится делать то, чем я могу гордиться, и если вы создаете вещи, которыми вы можете гордиться, побочным продуктом этого может быть богатство».Брэнсон начал свою карьеру рано. Он бросил школу и запустил журнал для студентов, когда ему было 16 лет. Затем Брэнсон стал владеть независимым музыкальным брендом Virgin Records, который, по его словам, был самой успешной независимой звукозаписывающей компанией в мире в то время. Весь остальной бизнес появился позже.